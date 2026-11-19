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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik trafik bilinci eğitimi düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından Yunus Emre İlkokulu'nda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen eğitim programında minik öğrencilere; temel trafik kuralları, yaya güvenliği, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, emniyet kemeri kullanımının önemi ve trafikte bilinçli yaya ile yolcu olma konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek sevindirdi.

Konuya ilişkin Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik kültürünün çocuklukta kazanılan bilinçle şekillendiği anlayışıyla, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın trafik kurallarına duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı