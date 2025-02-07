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Erzurum'da Özel Halk Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde özel halk otobüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yakutiye İlçesi Rabiana Mahallesi Kars Kapı Caddesi'nde meydana gelen kazada; Hüsamettin Ö'nün kullandığı 25 M 0079 plakalı yolcu minibüsüne, Rahmi S. idaresindeki 25 H 0009 plakalı özel halk otobüsü yandan çarptı. Kazada minibüsün camlarının parçalanması nedeniyle yolculardan Zeynep A. (23), Mehmet Emin G. (56), Nevriye G. (57) ve Veysel D. (19) yüzünden yaralandı. Kaza yerine sağlık personeli yönlendirildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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