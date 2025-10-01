Haberler

Erzurum'da Otomobil Yangını Korkuttu

Erzurum'da Otomobil Yangını Korkuttu
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen araç yangını, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ve araç kullanılmaz hale geldi.

Erzurum'da henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde otomobilde çıkan yangın korkuttu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını merkez itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye patlama riskine karşı kontrollü bir şekilde yangına müdahale ederken, araç bir anda alev topuna döndü. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yangım söndürüldü.

Araç kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

