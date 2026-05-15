Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzurum'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ömer Sokak kavşağında, 34 DCK 404 plakalı otomobil ile 25 HO 1079 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı