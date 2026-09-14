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Erzurum’da okul çevrelerine sıkı denetim: Emniyet Müdürü Karaburun sahaya indi

Erzurum’da okul çevrelerine sıkı denetim: Emniyet Müdürü Karaburun sahaya indi
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Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen okul çevresi denetim uygulamasına katılarak, alınan emniyet tedbirlerini yerinde inceledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen okul çevresi denetim uygulamasına katılarak, alınan emniyet tedbirlerini yerinde inceledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla okul çevrelerindeki önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Kent genelinde çocukların ve gençlerin her türlü suçtan uzak tutulması, güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanması hedeflenen geniş kapsamlı denetimlere, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bizzat katıldı. Okul çevrelerinde konuşlandırılan ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Karaburun, alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetleyerek görevli personelden bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Karaburun, Öğrenci ve Velilerle Buluştu

Denetimler sırasında okul önlerinde ilk ders günü heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileleriyle de bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Velilerle sohbet ederek emniyet teşkilatı olarak her zaman çocukların güvenliği için sahada olacaklarını vurgulayan Karaburun, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların eğitim süreçlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için okul çevresindeki parklar, metruk binalar, internet salonları ve umuma açık yerlere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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