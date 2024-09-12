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Erzurum'da öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

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Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda bir öğretmen, nefes borusuna kaçan pastadan dolayı zorlanan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'da bir öğretmen nefes borusuna yediği pastadan bir parça kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı. Öğretmenin zamanla yarıştığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Erzurum Sabancı Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Cem Bilal Kaya, nefes borusuna beslenme için evden getirdiği pasta kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı, o anlar okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde Sabancı Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerinden Y. G. sınıf girişinde bir anda nefes almakta zorlanmaya başladığı ve çırpınarak arkadaşlarından yardım istediği görülüyor. Yediği pastadan bir parça nefes borusuna kaçan Y.G.'ye ilk önce arkadaşları yardım etmeye çalıştı, sırtına vurmaya başladı. Ancak başarılı olamayınca sınıftan bir öğrenci hızla yardım için alt kata doğru koştu. Bu esnada kendini koridora atan ve nefes almakta iyice zorlanan Y.G.'nin imdadına öğretmeni Cem Bilal Kaya yetişti. Öğrencisine defalarca heimlich manevrası yapan Cem Bilal Kaya, uzun mücadelesi sonucunda nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkarmayı başardı.
Bu esnada diğer öğrenci ve öğretmenlerin panik halleri de gözlerden kaçmadı. Y.G. boğazına kaçan pasta parçası çıktıktan sonra tekrar rahat bir nefes almaya başladığı ve lavaboya girdiği görüldü. Aynı anlarda Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Cem Bilal Kaya'nın bitik halleri gözlerden kaçmadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

erzurum 3-sayfa Eğitim Güncel

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