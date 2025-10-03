Erzurum'da Ocakta Unutulan Yemek Polisi Alarma Geçirdi

Erzurum'da ocak üzerinde unutulan yemek polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Recep Akdağ Caddesi'ndeki sitede apartman sakinleri yoğun yanık kokusu üzerine durumu ekiplere bildirdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa bir araştırmanın ardından kokunun, bir dairede ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı anlaşıldı. Olay büyümeden kontrol altına alınırken, apartman bahçesinin tek giriş kapısının önüne park edilen araçlar nedeniyle itfaiyenin bahçeye girememesi dikkat çekti.

Ekipler, bu durumun daha ciddi olaylarda büyük bir riske yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. - ERZURUM