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Erzurum'da Ocak Ayında 90 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da Ocak Ayında 90 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası
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2025 yılının Ocak ayında Erzurum'da meydana gelen trafik kazalarında 90 ölümlü-yaralamalı kaza kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 165 kişi ise yaralandı.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının ilk ayında 90 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının ilk ayının trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Ocak ayına 90 ölümlü-yaralamalı kaza, 202 maddi hasarlı kazada 2 kişi vefat etti ve 165 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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