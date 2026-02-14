Jandarmanın siber devriyeleri işbaşında
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, siber dolandırıcılık suçlarına karşı düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; bilişim sistemleri kullanılarak işlenen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Erzurum merkezli bir operasyon gerçekleştirildi.
10 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Batman, Adana ve İstanbul illeri ile çeşitli ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 11 şüpheliye yönelik 7 adreste arama yaptı.Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda; şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma platformları aracılığıyla vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirerek güvenlerini kazandıkları, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 9 SIM kart, 13 banka/kredi kartı ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Siber suçlarla mücadele faaliyetleri azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZURUM