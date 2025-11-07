Erzurum'da Narkotik Operasyonunda Büyük Miktarda Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da narkotik köpeği ' Magnum' ile yapılan operasyonda 8 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum polisinin uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince savcılık koordinesinde narkotik köpeği Magnum ile yapılan çalışmalarda araçta gizlenmiş halde 8 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen A.M. (30) ve S.S.K.N.(49) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM