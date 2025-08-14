Erzurum'da Motosiklet ve Automobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Erzurum'da Motosiklet ve Automobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Kombina Caddesi'nde, Orman Bölge Müdürlüğü karşısında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil, iddiaya göre dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanından olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Yaşlı başlı adamın aracına binen gence yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.