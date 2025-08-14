Erzurum'da Motosiklet ve Automobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Kombina Caddesi'nde, Orman Bölge Müdürlüğü karşısında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil, iddiaya göre dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM