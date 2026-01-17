Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan Mobilya üretiml fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda 1 kişi yanık vakası, 4 kişi ise dumandan etkilenme sonucu ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun yangının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangına müdahale için Emniyet Müdürlüğünce TOMA'lar da bölgeye sevk edildi. - ERZURUM