Haberler

Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yanık, 4 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan Mobilya üretiml fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda 1 kişi yanık vakası, 4 kişi ise dumandan etkilenme sonucu ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun yangının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangına müdahale için Emniyet Müdürlüğünce TOMA'lar da bölgeye sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar