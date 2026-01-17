Haberler

Mobilya fabrikasında yangın: 1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı

Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangın, patlama sonrası güçlükle kontrol altına alındı.

Erzurum'da sanayi sitesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşanan patlama sonrası çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında işyerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Yangında itfaiye ekiplerinin zor şartlarda içeriye girerek mahsur kalan 2 yaralıyı kurtardı. İşyerinin camını kepçe ile kırarak içeriye giren itfaiye çalışanları 112 sağlık ekipleri ile yaralıları dışarıya çıkarmayı başardı. Yaralılar olay yerinde bekleyen ambulanslara taşınarak şehir hastanesine sevk edildiler. - ERZURUM

