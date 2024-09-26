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Erzurum'da Minik Emre'nin Servis Kazası: Yaşam Mücadelesi Veriyor

Erzurum'da Minik Emre'nin Servis Kazası: Yaşam Mücadelesi Veriyor
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde 6 yaşındaki Emre Kara, okul dönüşünde servis aracının altında kalıp ağır yaralandı. Halen yoğun bakımda tedavi gören Emre'nin babası, şoförün ihmali olduğunu iddia ediyor.

Erzurum'da okul dönüşü servis aracının altında kalan minik Emre Kara, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ahi Toman Baba Sokak'ta meydana gelen olayda; Başöğretmen İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Emre Kara (6), okul çıkışında kendisini eve getiren servis aracının altında kalarak feci halde yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde; minik Emre'nin servisten indikten sonra aracın ön tarafına doğru hareket ederek evinin olduğu siteye gitmeye çalıştığı, bir anda hareket eden servis aracının lastiğinin altında ezildiği, daha sonra aracın altında kaldığı, metrelerce sürüklendiği görülüyor. Görüntülerde bir süre araçla hareket eden servis şoförü Bekir Aydın'ın (62) olayı fark ederek aracı durdurduğu, yaralanan Emre Kara'nın yanına gittiği ve çocuğu kucaklayarak site kapısına doğru getirdiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine götürdü.

Halen yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Emre Kara'nın babası Abdurrahman Kara, servis şoförünün ihmali ve aceleciliği nedeniyle çocuğunun araç altında ezildiğini belirterek, "Çocuğumuzu ezen şoför onu sitenin kapısının önüne bırakmak istiyor. Görgü şahitleri var. Beni arayan servis şoförü, çocuğumun balkondan düştüğü görüntüsü vermeye çalışıyor. Güvenlik kameraları olmasa belki çaresiz kalacağız ve çocuğumuzun ezildiğini ispat edemeyeceğiz. Yavrumun bir an önce aramıza dönmesini ve olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olayın tanıklarından Oğuzhan Coşkun da kazası sonrası servis şoförünün bağrışmasını fark ettiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarla hemen çocuğun yanında gittik. Bildiğimiz kadarıyla ilk yardım yaptık. Ağzından kan geldi. Ambulans çağırdık ve çocuğu hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

Olay sonrası gözaltına alınan servis şoförü Bekir Aydın'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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