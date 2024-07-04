Erzurum'da mezarlık tartışması cinayetle sonuçlandı

Erzurum'un İspir ilçesi Yedigöze Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan mezarlık tartışması cinayetle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, İspir'de ikamet eden dayı Nurettin Sinek babasının mezarlığını yapmak isteyen yeğeni Aydın Güner ile tartıştı. Nurettin Sinek, evlerinde ailesiyle çay içen yeğen ile yaşadığı tartışmanın ardından silahla ateş etmeye başladı. Yeğen Aydın Güner 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İspir Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın Güner'in buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbi durdu. Yaralının sevki için Erzurum'dan hava ambulansı istendi ancak gece iniş için pistin ışıkları olmadığından helikopter ambulansı ilçeye gelemedi. Aydın Güner burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acılı baba ve yakınları sinir krizi geçirirken dayı Nurettin Sinek olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan dayıyı yolda yakaladı. Dayı Nurettin Sinek İspir Cumhuriyet Savcılığına sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Güner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ERZURUM