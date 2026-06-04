Erzurum'da Mayıs ayında 188 bin 130 şahıs sorgulandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Mayıs-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 188 bin 130 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı. Operasyon ve denetimlerde çok sayıda silah, fişek ve narkotik madde de ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları, Asayiş Şube Müdürlüğü, icracı şube müdürlükleri ile dış ilçe müdürlükleri ve amirliklerince Mayıs ayı boyunca kent genelinde geniş kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 188 bin 130 şahıs sorgulanırken, 40 bin 55 araç denetlendi. Ayrıca 1 bin 449 umuma açık işyeri denetlenirken, 1 bin 476 park ve bahçe ile 1 bin 753 metruk bina kontrol edildi.

Denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 108 şahıs ile 632 bakaya yakalandı. Çalışmalarda 21 tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 63 maksat dışı bıçak ve 517 fişek ele geçirildi.

Öte yandan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayı içerisinde 45 narkotik olayı gerçekleştirilirken, operasyonlarda toplam 1 kilo 738,94 gram narkotik madde ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı