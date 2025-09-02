Erzurum'da Maksat Dışı Bıçaklar ve Dilencilikle Mücadele İstatistikleri Açıklandı

Erzurum Valiliği, 2025 yılı içinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 417 adet maksat dışı bıçağın ele geçirildiğini açıkladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce; 01 Ocak-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında "Maksat Dışı Bıçak Taşıma ile Mücadele" kapsamında 417 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi. 14 şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Toplam 1 milyon 23 bin 401 TL tutarında idari para cezası uygulandı. 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ise 10 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.

"Dilencilikle Mücadele Faaliyetleri" kapsamında ise 397 şahsın dilencilik yaptığı tespit edildi. Bunlara toplam 558 bin 182 TL idari para cezası uygulandı. 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 34 şahıs hakkında dilencilikten işlem yapıldı. "Kamuya Açık Alanda Alkol Tüketimine Yönelik Denetimler kapsamında 78 şahsa idari işlem yapıldı. Toplam 230 bin 334 TL para cezası uygulandı. - ERZURUM