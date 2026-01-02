Haberler

Mahsur kalan sürücüler Off-road ekiplerince kurtarıldı

Güncelleme:
Erzurum'da etkili kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Off-road ekipleri devreye girdi. Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları kulübü, 24 saat hizmet veriyor.

Erzurum'da mahsur kalan sürücüler off-road ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışıyla beraber yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşmaya devam eden Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları kulübü özellikle kırsal yollarda da kurtarma faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

İlçelerden sorumlu ekip lideri Recep Tepe, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek yardım talep eden vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 24 saat bizlere ulaşabilirler" dedi.

Off-road ekipleri Erzurum - Tekman, Erzurum - Bingöl ve Erzurum - Bayburt kara yolunda kurtarma çalışmalarına katıldı. - ERZURUM

