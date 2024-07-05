Erzurum'da küçük çaplı ot yangını köylüler tarafından söndürüldü

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Seyit Efendi Mahallesi'nde küçük çaplı ot yangını çıktı. Yangın evlere sıçramadan köylüler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere'ye bağlı Seyit Efendi Mahallesi'nde başlayan ot yangını mahalle sakinleri tarafından büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden önce köylüler kendi imkanlarıyla su hortumları ve kovalarla taşıdıkları sularla yangına müdahale etti. İtfaiye sokakların dar olması nedeniyle sokağa girmekte güçlük çekti. Söndürülen yangında itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. - ERZURUM