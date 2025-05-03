Erzurum'da Kontrolsüz Kamyon Tünel Duvarına Çarptı
Uzundere ilçesindeki Pirinkayalar tünelinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon, tünel duvarlarına çarparak yoluna devam etti. Olayda yaralanan veya can kaybı yaşanmadı, inceleme başlatıldı.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde kontrol çıkan kamyon tünel duvarlarına çarptı.
Edinilin bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu üzerinde Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tünel duvarlarına çarparak seyretti. Duvara çarptıktan sonra bir an duraklayın kamyon daha sonra yoluna devam etti.
O anlar güvenlik kameraların yansıdı. Kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa