Erzurum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil park halindeki ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Ağrı karayolunda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında durmuş halde bulunan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran araç kullanılamaz hale geldi. Kazada şans eseri ölen olmazken 2 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.