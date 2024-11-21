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Erzurum'da Kış Lastiği Uygulaması Başladı

Erzurum'da Kış Lastiği Uygulaması Başladı
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Erzurum'da 15 Kasım 2024 itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Polis, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Kamyon, otobüs gibi bazı araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi.

Erzurum'da zorunlu 15 Kasım 2024 tarihi itibariyle başlayan kış lastiği uygulamasında polis kontrollerini sıklaştırdı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması Erzurum genelinde 15 Kasım 2024 - 1 Nisan 2025 arasında geçerli olacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde Trafik Şube ekipleri kış lastiği konusunda hem denetimlerini hem de bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Uzmanlar 7 derecenin altındaki hava sıcaklığında kış lastiği kullanılmasının otomobil cinsi araçlarda öneriyor. Otomobiller kış lastiği kullanımı zorunlu olmamakla beraber trafik güvenliği bakımından kullanılması oldukça önemli görülüyor. Kamyon çekici - kamyonet - tanker - minibüs - otobüs kış lastiği kullanımı zorunlu. Araç lastiklerinde diş derinlikleri yasal yönetmeliğe göre diş derinliği otomobillerde en az 1,6 mm, kamyon ve otobüslerde 4 mm diğer araçlarda 1 mm olması gerekiyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun 65/a maddesi gereği kış lastiği kullanmama idari para cezası miktarı 4 bin 69 TL. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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