Jandarma trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kar yağışının etkili olduğu bölgede ticari ve yük taşımacılığı yapan araçları kış lastiği açısından denetledi ve sürücüleri gizli buzlanma konusunda uyardı.

Erzurum'da jandarma trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Bingöl kara yolunda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Çat uygulama noktasında araçların lastik derinliklerini ölçen ekipler, sürücüleri gizli buzlanma konusunda uyardılar. - ERZURUM

