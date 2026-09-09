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Erzurum’da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum’da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
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Erzurum’un Yakutiye ilçesi Barış Pınarı Köprülü Kavşak’ta saat 20.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Barış Pınarı Köprülü Kavşak'ta saat 20.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 25 ACK 387 ve 25 AEG 266 plakalı iki ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak trafik levhasını ve kaldırım taşlarını devirdi. Araç, daha sonra orta refüjde durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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