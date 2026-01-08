Mahallede silahlı saldırı paniği

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan bir kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, isminin T.Z. olduğu öne sürülen bir şahıs, Yunusemre Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan kasap dükkanını ve üst katında bulunan evi hedef alarak uzun namlulu silahla iki el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden bir araçla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde 2 adet boş kartuşa el konuldu.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM