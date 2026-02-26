Haberler

Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: Motokurye yaralandı

Güncelleme:
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Mimar Sinan Caddesi'nde bir motosikletli kuryenin yaralanmasına yol açan bir trafik kazası ile sonuçlandı. Yaralı motokurye hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sipariş götürmekte olan motokurye, etkili olan yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs, ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

