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Erzurum'da Kamuya Zarar Veren 21 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Kamuya Zarar Veren 21 Şüpheli Yakalandı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, usulsüz kayıt yaparak kamuya zarar veren 21 şüpheliyi yakaladı. Yapılan operasyonla, kamu görevlileri de dahil toplam 21 kişinin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki meslek programlarına usulsüz kayıt yaptırdığı ve devletten haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonla usulsüz kayıt yaparak kamuya zarar veren aralarında kamu görevlilerinde olduğu 21 şüpheli yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı çalışma kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa veya ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarına; işverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından usulsüz bir şekilde kayıt edildiği, bu yöntem ile hem devletten haksız kazanç elde ettikleri hem de öğrencilerin SGK primlerini Milli Eğitim Bakanlığına ödeterek kamuyu 2 milyon 116 bin 191,32 TL zarara uğrattıkları ve zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslardan 7 şahıs alınan ifadeleri akabinde serbest bırakıldı.

Operasyon dahilinde gözaltına alınan 14 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum adliyesine getirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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