Haberler

Erzurum'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Yakutiye İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 ton 880 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirirken, bazı şahıslar gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Yakutiye İlçesinde 1 kamyon ve 1 panelvan araçta yapılan aramada; 3 ton 880 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde; A.T. isimli şahıs ifade sonrası serbest kalırken, M.K., U.Y. ve S.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. U.Y. ve S.E. isimli şahıslar savcılık makamından serbest bırakıldı, M.K. isimli şahıs ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor! 39 yıllık üretim faaliyeti durdu

Ünlü çay devi Türkiye'den çekiliyor! 39 yıllık üretim durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.