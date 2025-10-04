Erzurum'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Yakutiye İlçesinde 1 kamyon ve 1 panelvan araçta yapılan aramada; 3 ton 880 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde; A.T. isimli şahıs ifade sonrası serbest kalırken, M.K., U.Y. ve S.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. U.Y. ve S.E. isimli şahıslar savcılık makamından serbest bırakıldı, M.K. isimli şahıs ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM