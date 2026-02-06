Haberler

Jandarmanın siber devriyeleri işbaşında

Jandarmanın siber devriyeleri işbaşında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da jandarma ekipleri, Ocak ayında yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site/hesap tespit etti. Adli işlemler yapılan 25 şahıs arasında terör propagandası yapanlar da bulunuyor.

Erzurum'da jandarma ekipleri Ocak ayı içinde dijital mecralarda yaptığı çalışmalarda 25 şahıs hakkında işlem yaptı, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site/hesap tespit edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Ocak 2026 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şahıs, 2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 1 şahıs, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 3 şahıs, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunu işlediği tespit edilen 3 şahıs, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği tespit edilen 2 şahıs, 5816 Sayılı Kanun'a Muhalefet (Atatürk'e Hakaret) suçunu işlediği tespit edilen 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada " Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu