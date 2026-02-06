Jandarmanın siber devriyeleri işbaşında

Erzurum'da jandarma ekipleri Ocak ayı içinde dijital mecralarda yaptığı çalışmalarda 25 şahıs hakkında işlem yaptı, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site/hesap tespit edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Ocak 2026 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şahıs, 2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 1 şahıs, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 3 şahıs, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunu işlediği tespit edilen 3 şahıs, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği tespit edilen 2 şahıs, 5816 Sayılı Kanun'a Muhalefet (Atatürk'e Hakaret) suçunu işlediği tespit edilen 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada " Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM