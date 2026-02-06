Jandarmanın siber devriyeleri işbaşında
Erzurum'da jandarma ekipleri, Ocak ayında yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site/hesap tespit etti. Adli işlemler yapılan 25 şahıs arasında terör propagandası yapanlar da bulunuyor.
Erzurum'da jandarma ekipleri Ocak ayı içinde dijital mecralarda yaptığı çalışmalarda 25 şahıs hakkında işlem yaptı, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site/hesap tespit edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Ocak 2026 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şahıs, 2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 1 şahıs, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 3 şahıs, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunu işlediği tespit edilen 3 şahıs, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği tespit edilen 2 şahıs, 5816 Sayılı Kanun'a Muhalefet (Atatürk'e Hakaret) suçunu işlediği tespit edilen 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada " Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM