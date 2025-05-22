Erzurum'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 46,81 Gram Kimyasal Madde Ele Geçirildi

Erzurum'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 46,81 Gram Kimyasal Madde Ele Geçirildi
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Erzurum'da düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, Aşkale ilçesinde 46,81 gram A-M isimli uyuşturucu kimyasal madde ve 1,08 gram kokain ele geçirdi. Bir kişi tutuklandı.

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile mücadele faaliyetleri kapsamında 21 Mayıs 2025 tarihinde Aşkale ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 46,81 gram (A-M) isimli kimyasal madde (yaklaşık 5000 gram bonzai uyuşturucu maddesi imalatında kullanılmaktadır), 1,08 gram kokain ele geçirildi.

Olay şüphelisi bir kişi hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapılmış, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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