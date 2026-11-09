Erzurum'da jandarma ekimde 51 düzensiz göçmen yakaladı, 5 organizatör tutuklandı

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Erzurum'da jandarma ekiplerince ekim ayında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 51 düzensiz göçmen yakalanırken, 5 organizatör tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, şahıslara toplam 2 milyon 154 bin 291 TL idari para cezası uygulandı.

Olaylarla ilgili göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 8 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik faaliyetlere, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı