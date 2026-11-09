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Erzurum'da jandarma bölgesinde ilk 10 ayda 206 ölümlü-yaralanmalı kazada 9 kişi öldü

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Erzurum'da jandarma bölgesinde ilk 10 ayda 206 ölümlü-yaralanmalı kazada 9 kişi öldü
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Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 206 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 375 kişi yaralandı. Aynı bölgede Ekim ayında 22 ölümlü-yaralanmalı kazada 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 206 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 375 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılı Ekim ayında 22 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Aynı dönemde 28 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 206 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 375 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 187 olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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