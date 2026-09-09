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Erzurum’da jandarma bölgesinde 8 ayda 290 trafik kazası

Erzurum’da jandarma bölgesinde 8 ayda 290 trafik kazası
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Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 8 ayında 157’si ölümlü-yaralanmalı, 133’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 290 trafik kazası meydana geldi.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 8 ayında 157'si ölümlü-yaralanmalı, 133'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 290 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 302 kişi yaralandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre, Erzurum'da Ağustos ayında 36 ölümlü-yaralanmalı, 22 maddi hasarlı olmak üzere toplam 58 trafik kazası kayıtlara geçti. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 77 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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