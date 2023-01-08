Erzurum'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Erzurum'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Erzurum'da kafede çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı. Erzurum'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı ERZURUM - Erzurum'da kafede çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı. Edinilen bilgiye göre bugün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar E.Y. ve C.D. olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis kavganın ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yakutiye Erzurum kavga 3. Sayfa Haberler

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