Erzurum'da İki Aile Arasında Kavga: Jandarma Müdahale Etti

Erzurum'un Tekman ilçesinde iki aile arasında kavga jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde dün bir kadın kendini asarak intihar etti.

Cenazenin toprağa verilmesi sırasında kadının yakınları ile eşinin tarafı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce jandarma ekipleri devreye girdi. Olası bir olumsuzluğa karşı köyde hazır bulunan jandarma, tarafları ayırarak olayların büyümesini önledi. - ERZURUM