Erzurum'da İki Aile Arasında Kavga: Jandarma Müdahale Etti
Tekman ilçesinde bir kadının intiharının ardından cenaze sırasında, ailenin yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde iki aile arasında kavga jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde dün bir kadın kendini asarak intihar etti.

Cenazenin toprağa verilmesi sırasında kadının yakınları ile eşinin tarafı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce jandarma ekipleri devreye girdi. Olası bir olumsuzluğa karşı köyde hazır bulunan jandarma, tarafları ayırarak olayların büyümesini önledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
