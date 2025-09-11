Erzurum'da 'Huzur ve Güven Uygulaması' Gerçekleştirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.

84 Tim, 289 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulama sonucunda okul çevresinde 759 şahıs, 95 okul servisi sorgulanırken 1 aranan şahıs yakalandı, 2 sürücüye 38 bin 61 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulama kapsamında; 22 Kahvehane, 1 içkili yer, 5 Büfe, 23 Park ve bahçe denetlendi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve toplumun huzuru için denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - ERZURUM