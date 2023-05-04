Erzurum'da haklarında yakalama emri bulunan 59 kişi yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 59 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma neticesinde; Yaralama suçundan 11 Yıl 3 Ay 25 Gün hapis cezasına hükümlü, Hakaret ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından 11 Yıl 2 Ay 24 Gün hapis cezasına hükümlü, Kasten Yaralama suçundan 8 Yıl 4 Ay hapis cezasına hükümlü, Hırsızlık suçundan 5 Yıl 10 Ay hapis cezasına hükümlü, Çocuğun Cinsel İstismarı 5 Yıl hapis cezasına hükümlü, Silahla Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan 5 Yıl hapis cezasına hükümlü, Fuhuşa Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek veya Sağlamak suçundan 4 Yıl 6 Ay hapis cezasına hükümlü E.N, Dolandırıcılık suçundan 3 Yıl 7 Ay hapis cezasına hükümlü, Basit Yaralama ve Yaralama suçundan 3 Yıl 4 Ay hapis cezasına hükümlü, Başkasına ait kredi veya banka kartının kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 Yıl hapis cezasına hükümlü toplamda 3 yıl ve üzeri hapis cezasına hükümlü 10 şahıs, Ayrıca; 1-3 yıl arası hapis cezasına hükümlü 24 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 25 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yakalanan toplam 59 Şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM