Erzurum'da bir ayda 162 göçmen yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonları devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün 01.01.2026 - 31.01.2026 tarihleri arasında Erzurum ili genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; uygulama ve denetimlerde bin 260 Türk vatandaşı ve 73 yabancı uyruklu olmak üzere, toplam bin 333 şahıs sorgulandı. 19 adli olay meydana gelirken, 35 şüpheli şahıs yakalandı. Bunlardan 23'ü tutuklandı ve 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalar sonucunda toplam 162 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen Kaçakçılığı suçu kapsamında 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlar kapsamında 15 araca el konulurken, 9 araca idari yaptırım uygulanmış, toplamda 74 bin 374 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 46 bin 385 TL, 2 bin 400 ABD Doları ve 400 Euro paraya el konuldu. - ERZURUM