Erzurum polisinden düzensiz göçmenlere geçit yok

Erzurum polisi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; 73 düzensiz göçmen şahıs yakaladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği ile Narkotik-KOM Şube Müdürlüğüyle yapılan müşterek çalışmalarda, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; 73 düzensiz göçmen şahıs yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada 4 organizatörün yakalandığı ve 2 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edilerek "Yakalanan 4 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM