Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Erzurum'da freni boşalan kamyonun önündeki otomobile çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazada Fiat Tofaş marka otomobil adeta hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Erzurum Havalimanı yönünden kent merkezine doğru giden Selçuk İ. idaresindeki 25 AGC 087 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu önünde ilerleyen Ömer Demirtaş yönetimindeki 25 ACA 796 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı. Tırın çarptığı otomobil de, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Şükrü Paşa Mahallesi'ni bağlayan kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali Rıza Yıldırım'ın kullandığı 25 AEK 386 plakalı otomobile çarparak durabildi. Fiat Tofaş marka otomobil arkadan aldığı darbe ve önünde bekleyen araca çarpması sonucu adeta hurdaya döndü. Hızını alamayan tır da yol kenarındaki ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten sonra yaklaşık 75 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Demirtaş ve tır şoförü Selçuk İlhan, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ali Rıza Yıldırım, "Işıkta bekliyordum. Arabalar birbirine vurdu, sonra da gelip bana çarptı. Otomobil kamyon ile benim aramda kaldı" diye konuştu.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - ERZURUM