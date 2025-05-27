Erzurum'da Freni Boşalan Beton Mikseri Kazaya Neden Oldu

Erzurum'da Freni Boşalan Beton Mikseri Kazaya Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde freni boşalan bir beton mikseri, trafikteki onlarca araca çarparak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde freni boşalan beton mikseri, onlarca araca çarparak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri, trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca araca çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.