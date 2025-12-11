Haberler

Erzurum'da FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı

Erzurum'da yapılan operasyonla, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı. Şahıslardan birinin 6 yıl 10 ay, diğerinin ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Erzurum'da haklarında yakalana kararı bulunan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı; TEM Şube Müdürlüğü, JASAT, Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Yakutiye ve Palandöken ilçesinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 6 yıl 10 ay 15 gün, diğerinin ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Adli mercilerce yapılan işlemler sonucunda, şahıslardan biri Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, diğer şahısla ilgili adli sürecin ise devam ettiği bildirildi. - ERZURUM

