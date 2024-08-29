Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 4 şüpheli yakalandı. Tutuklanan bir şüpheli, diğer üçü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik günü yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A. Y. (Emekli) isimli şahıs yapılan işlemlerinin ardından çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak ceza evine konulurken, R. K. (ihraç veri kontrol işletmeni) ; D. S. (aktif kamu çalışanı-sekreter) ve F. S. (aktif kamu çalışanı-öğretmen) adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi, - ERZURUM