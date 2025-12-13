Haberler

FETÖ terör örgütü boş durmuyor

FETÖ terör örgütü boş durmuyor
Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ terör örgütünün orta öğretim ve lise öğrencilerinden eleman kazandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da polisin yaptığı operasyonda, FETÖ terör örgütünün, orta öğretim ve lise öğrencilerinden örgüte yeniden eleman kazandırmaya çalışan mensupları yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında; Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalarda orta öğretim ve lise öğrencilerinden örgüte yeniden eleman kazandırmaya çalışan ve internet tabanlı programlar üzerinden yurtdışında bulunan örgüt yöneticisi şahıslardan talimatlara istinaden birçok sayıda FETÖ terör örgütüne ait yasaklı bulunan yayınların çoğaltılarak örgüte müzahir şahıslara dağıttığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 3 şahıs Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.

Sevk edilen şahıslardan; E.A (İhraç İnfaz Koruma Memuru/Özel Sektör) ve Y.K (İhraç Öğretmen/Çiftçi) isimli şahıslar tutuklandı. S.Ö (İhraç Öğretmen/Özel Sektör) isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

