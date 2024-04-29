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Erzurum'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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Erzurum'un Narman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Erzurum'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Narman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ERZURUM - Erzurum'un Narman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Narman karayolu Kireçli mevkiinde meydana gelen kazada Y.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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