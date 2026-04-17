Haberler

Fahri trafik müfettişlerine yönelik eğitim toplantısı düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da fahri trafik müfettişlerine yönelik 2026 yılı 1. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında yüz yüze eğitim programı 20 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.

Erzurum'da fahri trafik müfettişlerine yönelik "2026 yılı 1. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında yüz yüze eğitim programının gerçekleştirileceği bildirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eğitim sürecinin ilk aşamasının Şubat ayında uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlandığı, yüz yüze eğitim programının ise 20 Nisan 2026 tarihinde yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereği müfettişlerin düzenlenen eğitim programlarından en az birine katılım sağlamasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, uzaktan eğitime katılamayan mevcut fahri trafik müfettişlerine yönelik yüz yüze eğitimin 20 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Eğitim Sınıfı'nda gerçekleştirileceği belirtildi. Düzenlenecek eğitim programıyla fahri trafik müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgi düzeylerinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

