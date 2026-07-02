Haberler

Tüketici Mahkemesinde en uzun süren dava tapu, en kısa süren hizmet ayıbı oldu

Tüketici Mahkemesinde en uzun süren dava tapu, en kısa süren hizmet ayıbı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Adliyesi Tüketici Mahkemesi'nde en çok görülen 10 dava türünün ortalama bitirilme süreleri açıklandı. Tapu iptali ve tescil davaları 226 günle en uzun, hizmet ayıbı davaları ise 144 günle en kısa sürede sonuçlanıyor.

Erzurum Adliyesi Tüketici Mahkemesi Hukuk Mahkemesi bünyesinde en çok karşılaşılan 10 dava türünün ortalama bitirilme süreleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda yayımlanan verilere göre; mahkemedeki davaların sonuçlanma süreleri türlerine göre değişiklik gösterirken, en uzun süren dava türü "Tapu İptali ve Tescil" oldu. Açıklanan istatistiklerde zirvede yer alan Tapu İptali ve Tescil davalarının sonuçlanması ortalama 226 gün sürüyor. Bunu sırasıyla şu dava türleri takip ediyor: Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 219 gün. Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan): 205 gün. İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 202 gün

En Kısa Sürede Sonuçlanan Dava: Hizmet Ayıbı

Listenin son sıralarında ise vatandaşların daha hızlı sonuç alabildiği dava türleri yer alıyor. Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davalar, ortalama 144 gün ile en kısa sürede karara bağlanan dava türü olarak dikkat çekiyor.

Diğer dava türlerinin ortalama sonuçlanma süreleri ise şu şekilde paylaşıldı: Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali: 188 gün. İtirazın İptali: 181 gün. Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan): 179 gün. Tazminat: 166 gün. Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan): 163 gün

Yetkililer, paylaşılan bu sürelerin mahkemelerin iş yükü ve davaların niteliğine göre ortalama süreleri yansıttığını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
5 yeni iPhone modeli geliyor

5 yeni iPhone modeli geliyor!
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

Acun Ilıcalı, F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! İmzayı 5 ay önce atmıştı
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti