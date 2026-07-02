Tüketici Mahkemesinde en uzun süren dava tapu, en kısa süren hizmet ayıbı oldu

Erzurum Adliyesi Tüketici Mahkemesi Hukuk Mahkemesi bünyesinde en çok karşılaşılan 10 dava türünün ortalama bitirilme süreleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda yayımlanan verilere göre; mahkemedeki davaların sonuçlanma süreleri türlerine göre değişiklik gösterirken, en uzun süren dava türü "Tapu İptali ve Tescil" oldu. Açıklanan istatistiklerde zirvede yer alan Tapu İptali ve Tescil davalarının sonuçlanması ortalama 226 gün sürüyor. Bunu sırasıyla şu dava türleri takip ediyor: Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 219 gün. Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan): 205 gün. İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan): 202 gün

En Kısa Sürede Sonuçlanan Dava: Hizmet Ayıbı

Listenin son sıralarında ise vatandaşların daha hızlı sonuç alabildiği dava türleri yer alıyor. Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davalar, ortalama 144 gün ile en kısa sürede karara bağlanan dava türü olarak dikkat çekiyor.

Diğer dava türlerinin ortalama sonuçlanma süreleri ise şu şekilde paylaşıldı: Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali: 188 gün. İtirazın İptali: 181 gün. Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan): 179 gün. Tazminat: 166 gün. Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan): 163 gün

Yetkililer, paylaşılan bu sürelerin mahkemelerin iş yükü ve davaların niteliğine göre ortalama süreleri yansıttığını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı