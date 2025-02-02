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Erzurum'da En Çok Kullanılan İsimler Belli Oldu

Erzurum'da En Çok Kullanılan İsimler Belli Oldu
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Erzurum'da yapılan araştırmaya göre, erkek bebeklere en çok 'Ahmet' ismi, kız bebeklere ise 'Zeynep' ismi verildi. Ayrıca en yaygın soy isimler arasında 'Yılmaz', 'Kaya' ve 'Polat' öne çıktı.

Erzurum'da en çok erkek ismi Ahmet, kadın ismi Zeynep oldu. Erzurum'da üfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılanlar ise Yılmaz, Kaya ve Polat oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Erzurum'da yıl içerisinde doğmuş olan bebeklerden erkek olanlara en çok verilen ilk 30 isim; Alparslan, Ömer Asaf, Göktuğ, Ali Asaf, Muhammed Alparslan, Yusuf, Hamza, Kerem, Muhammed Ali, Eymen, Miraç, Yiğit Ali, Metehan, Alperen, Kerem Ali, Ömer, Mert, Yunus Emre, Miran, Eren, Mehmet Akif, Yusuf Eymen, Ali Emir, Asaf, Halil İbrahim, Muhammed Emin, Aybars, Berat, Ertuğrul ve Yavuz Selim oldu. Erzurum'da yıl içinde en çok verilen kadın adı ise; Asel, Zeynep, Zümra, Ecrin, Elif, Asya, Zehra, Gökçe, Ahsen, Azra, Meryem, Eslem, Defne, Elisa, Aysima, Eylül, Masal, Yüsra, Miray, Nehir, İkra, İkranur, Asel Mina, Ebrar, Hiranur, Lina, Asel Lina, Mihra, Amine ve Büşra şeklinde oldu.

Erzurum nüfusuna kayıtlı erkeklerde kullanılan isimlere bakıldığında; Ahmet, Yusuf, Mustafa, Murat, Mehmet, Ömer, İbrahim, Ali, Fatih, Muhammet, Adem, Hüseyin, İsmail, Hasan, Abdullah, Osman, Emre, Muhammed, Yakup Kadir, Furkan, Berat, Emirhan, Ömer Faruk, Yunus, Abdulkadir, Burak, Yasin, Emrah ve Recep ön plana çıkıyor. Kadınlarda ise; Zeynep, Fatma, Elif, Ayşe Hatice, Emine, Meryem, Merve, Esra, Kübra, Zehra, Büşra, Rabia, Tuba, Leyla, Songül, Melek, Hilal, Fadime, Özlem, Hülya, Yasemin, Dilek, Hiranur, Elanur, Yağmur, Sevda, Betül, Derya ve Ebru en çok kullanılan isimler oldu.

Erzurum'da nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılanlar; Yılmaz, Kaya, Polat, Çelik, Yıldırım, Demir, Aydın, Yıldız, Özdemir, Kılıç, Arslan, Şahin, Doğan, Öztürk ve Aktaş oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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