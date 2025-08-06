Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Yakalandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla Türkiye'ye giriş yapan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; Yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen, 19 Afganistan, 2 İran, 3 Suriye, uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapılırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı

Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu

Kavgayı ayırmak isterken bu hale geldi! Hastanede yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.