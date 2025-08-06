Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Yakalandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla Türkiye'ye giriş yapan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; Yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen, 19 Afganistan, 2 İran, 3 Suriye, uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapılırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM