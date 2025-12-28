Haberler

Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu Erzurum'da bitti

Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu Erzurum'da bitti
Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, bir ay içinde 203 düzensiz göçmeni yakaladığını ve göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili 48 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir ay içinde 203 düzensiz göçmen yakaladı.

Erzurum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, 1-27 Aralık 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan ortak çalışmalarda; yurda kaçak yollarla girildiği tespit edilen, toplam 203 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 48 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı, bu şahıslardan 28'i tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Her türlü suçla olduğu gibi göçmen kaçakçılığıyla da mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Bu çerçevede yapılan mücadeleler kapsamında 27.12.2025 günü durdurulan gümrük mühürlü tır dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalanmış, tır şoförü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - ERZURUM

500

